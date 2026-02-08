ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で銀メダルを獲得し、日本勢のワンツーに貢献した木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝を足元から支えた愛知県・尾張旭市のインソール（中敷き）メーカー「ＮＡＳＹＵ（ネイシュー）」の那須友和代表取締役（５０）が８日、スポーツ報知の取材に応じ、木俣の足の形を絶賛。「トップアスリートになるべくして生まれた子」と語った。同社はプロ野球・中日の選手を始め、サッ