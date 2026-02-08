５日、重慶市江津区の建設現場で、湯円（タンユエン＝もち米で作った団子）を食べる労働者。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月8日】中国の建設大手、中国建築集団傘下の中国建築第二工程局と重慶市江津区総工会（労働組合）は5日、同区の重慶ハブ港先進機電装備・物流産業パークの建設現場でレクリエーション活動を実施した。参加した労働者らは縁起の良い対句「春聯（しゅんれん）」を書き、矢をつぼに投げ入れる遊び