５日、湖北新春国際消費シーズンのイベント会場で買い物を楽しむ人。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢2月8日】中国湖北省武漢市で5日、「湖北新春国際消費シーズン」が始まった。多彩な消費の場をつくり、さらなる需要喚起を図る。湖北省はイベント期間中、約3億元（1元＝約23円）の補助金を支給し、市民と観光客にワンストップ式の買い物体験を提供する。５日、湖北新春国際消費シーズンのイベント会場を訪れた人々