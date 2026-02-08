衆議院選挙の投票が8日、締め切られ、総務省によりますと、午後7時30分現在の投票率は28.18％となっています。前回・おととしの衆議院選挙の同じ時間と比べると、3.31ポイント下回っています。ただ、小選挙区の期日前投票を終えた人は全国で2701万7098人で、前回・おととしと比べると、およそ606万人増加し、過去最多を記録しています。与党で過半数の233議席の獲得が確実となっていますが、結果は、9日未明までには大勢が判明する