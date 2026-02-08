香川2区で当選確実を決め、感謝を伝える国民民主党の玉木雄一郎氏＝8日夜、東京都新宿区国民民主党は玉木雄一郎代表を含む15人の当選が確実となった。「もっと手取りを増やす」を旗印に、ガソリン税暫定税率廃止や「年収の壁」の引き上げを実績として訴えた。2024年衆院選、25年参院選で党勢を拡大した「上げ潮ムード」の勢いを駆って、予算関連法案の単独提出が可能となる51議席以上を目標に104人を擁立した。公示前勢力は27