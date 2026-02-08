衆議院選挙の新潟4区で自民党・元議員の鷲尾英一郎さんが当選確実です。前回の衆院選で敗れて以降、あいさつ回りを重ね、地元での浸透を図ってきました。選挙戦では、責任ある積極財政を掲げる高市政権の継続を訴え、支持を広げました。国政への返り咲きを果たし、7期目の当選を確実としました。動画は陣営の様子と鷲尾さんの喜びの声です。長岡市や柏崎市などからなる新潟4区では、鷲尾さんのほか、中道改革連合・前議員の米山隆