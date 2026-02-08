私はチナツ。ある日、通いはじめたジムで、仲良しサトウ夫婦の旦那さんがトレーナーに「タナカさん」と呼ばれているのを聞いて違和感を覚えた私。そう、「サトウ夫妻」だと思っていた理想の夫婦は、実は不倫カップルだったのです。2人はスポーツジムの片隅で「いつ奥さんと別れてくれるの？」と大揉め、事実を知った私は混乱します。この私のやり場のなかった気持ちを、ママ友2人は驚きながらも静かに聞いてくれています。私たちは