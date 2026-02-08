２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。大阪１８区で、日本維新の会・遠藤敬氏の当選が確実となりました。当選確実の報を受けて、遠藤氏が支援者らに喜びを語りました。（大阪１８区・維新・遠藤敬氏）皆さん、本当に寒い中ありがとうございます。 今回の選挙戦、急な選挙戦でありましたけれども、ほぼ地元に戻れず、皆さんにお支えをいただいて、こうして当選の報告ができること、心から感謝を申し上げたいと思います。ありが