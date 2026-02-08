東京14区で当選確実を決め、万歳する自民党の松島みどり氏（中央）＝8日夜、東京都墨田区首相補佐官として外国人政策を担当した自民党前職の松島みどり氏（69）が東京14区で9回目の当選を確実にした。昨年秋の党総裁選で高市早苗首相の推薦人に名を連ね、首相と近い関係性であることを存分にアピールしてきた。「『高市内閣をしっかり支えて』と多くの人に声をかけられた」と振り返った。テレビの開票速報が始まる前から事務所