2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟3区・関川村の開票状況です。 【新潟3区・関川村】◎斎藤 洋明氏自民・前1,575票黒岩 宇洋氏中道・前869票佐久間 慶子氏参政・新203票※情報は随時更新します。