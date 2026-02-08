8日投開票の衆院選で群馬5区では自民党の小渕優子氏が10回目の当選を果たしました。【映像】当選の小渕氏、喜びの声＆決意表明午後8時に当選が報じられると、小渕氏は「今回は党の役職から離れていたこともあり、できるだけ地元で選挙する、その思いだった。また、見えない相手と戦っているような気持ちで、最初から最後まで決して気を緩めることなく選挙を戦った。今は大変うれしいと思う気持ちとともに、ホッとする思い」と