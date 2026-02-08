女子滑降転倒するリンゼイ・ボン＝コルティナダンペッツォ（AP＝共同）【コルティナダンペッツォ共同】五輪アルペンスキー女子の滑降で8日、1月末に左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負いながら強行出場した41歳のリンゼイ・ボン（米国）はレース序盤で旗門に接触して激しく転倒し、ヘリコプターで救急搬送された。2010年バンクーバー冬季五輪滑降の金メダリストは「チャンスがある限り挑戦する」と5度目の五輪に臨んだが、痛々