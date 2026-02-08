高市総理は8日、ミラノ・コルティナオリンピック™、スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手と電話し、「日本中に大きな感動と勇気を与えてくれた」と祝意を伝えました。高市総理「チームジャパン第一号となる金メダル獲得、それからこの種目男子日本人初の金メダルの快挙、誠におめでとうございます。逆転で勝利されたことは日本中に大きな感動と勇気を与えてくれました」高市総理は、ミラノ・コルティ