2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟5区・十日町市の開票状況です。 【新潟5区・十日町市】開票率34％◎高鳥 修一氏自民・元4,000票梅谷 守氏中道・前4,000票高野 直行氏参政・新500票※情報は随時更新します。