衆議院選挙熊本4区で当選確実となった自民党前職の金子恭之候補の喜びの声は以下の通りです。 【写真を見る】＜喜びの声＞衆議院選挙 熊本4区 当選確実 金子恭之候補 金子恭之候補 当選確実後の挨拶全文 今回の選挙は、突然の解散総選挙ということで、準備不足もありました。そして何より、高市内閣の閣僚ということで、公務を優先し、全国の同志の応援に回らせていただく関係上、結果として、遊説に加わったのが3回、個人演説