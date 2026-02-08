お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。子供との雪遊びでの“代償”を語る場面があった。有吉は「朝起きて、雪が積もってると…悪い予感したんですよ。“今日はちょっと大変なことになるぞ”って」と切り出すと「子供に雪を見せましたら“外に連れて行ってよ”っていうので、外で小さな雪だるま作ったり」と語る。しかし、あ