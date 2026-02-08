【目撃】阪神は８日、日本ハムとの練習試合のため、日本ハムのキャンプ地・エナジックスタジアム名護を訪れた。球場に到着すると、三塁側のベンチからひょっこり顔をのぞかせたのは佐藤輝明内野手（２６）。そこに待ち構えていたのは、今季から日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（３３）でした。西川はまるで孫と久しぶりに再会したかのように頭をナデナデ…。グータッチを交わした佐藤輝も子供のような笑顔を浮かべて喜んでいま