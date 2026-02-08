8日に投票が行われた衆議院選挙・鹿児島1区は、MBCの情勢取材や出口調査の結果から、自民党前職・宮路拓馬さん（46）の5期目の当選が確実となりました。 南さつま市出身の宮路さんは前回、選挙区で立憲民主党候補に敗れましたが、比例で復活。石破政権では外務副大臣を務めました。 今回、鹿児島1区には4人が立候補。宮路さんは精力的に選挙区を回って演説会を開き、物価高対策や子育て支援など幅広い政策を訴えました。 当選確