8日に投票が行われた衆議院選挙・鹿児島4区はMBCの情勢取材や出口調査の結果から、自民党前職・森山裕さん（80）の9期目の当選が確実となりました。 鹿屋市出身の森山さんは党の幹事長など要職を担ってきた知名度を生かし、経済成長を通した賃上げによる物価高対策や、児童手当の拡充などを訴えました。 当選確実の一報を受け森山さんは次のように述べました。 「おかげさまで衆議院9期目の当選を果たすことができました。週末