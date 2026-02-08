衆院選2026岡山2区 前回、約3500票差で自民・前職が勝利した岡山2区。今回は公明党の連立離脱と新党結成で「戦いの構図」に変化がありました。 （自民・前／山下貴司さん）「状況は非常に厳しい。これまで一緒にやってきた、26年組んだ連立のパートナーが離れてしまった」 （中道・前／津村啓介さん）「新党中道、どうか皆さんこの場から必ず勝利を勝ち取ってまいりましょう」 岡山2区は2012年以