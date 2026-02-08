巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板し、１月９日に現役引退を発表した沢村拓一さんが８日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）にゲスト出演。同学年の名プレーヤーへの率直な思いを明かす一幕があった。番組冒頭、何食わぬ顔でクイズの回答者席に座り、ＭＣの「麒麟」川島明に「いや、沢村さん、おるがな！何笑って見てるんですか？ＶＴＲを」とツッコまれた沢村