第５１回衆議院議員選挙が８日に投開票され、午後８時の投票終了に合わせてテレビ各局で開票特番が開始した。「年収の壁」引き上げの実績をアピールした国民民主党の出口調査結果が発表された。国民民主の獲得議席をピンポイントで最も多く予測したのは、日本テレビの３２議席。公示前の２７議席から５議席増とした。テレビ朝日とテレビ東京は３０、ＴＢＳは２９議席と微増の見通しを立てた。衆院で予算を伴う法案や内閣不信