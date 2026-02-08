■これまでのあらすじ家賃の安さを「合理的」と、事故物件への引越しを決めた夫。しかし、真夜中に水が流れたり消したはずのテレビが点いていたり、角部屋なのに隣から壁を叩く音がしたり…怪異が続く。パニックになった妻は海外出張中の夫に電話をかけるのだが…。夫に電話をかけてみましたが、夫は洗面所の水も、テレビが勝手に付いていたことも「水圧変動」「ただの誤作動」「上の部屋の音が反響しただけで、よくある話」と私の