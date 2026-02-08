西武・森脇亮介投手（３３）が８日、室内練習場でのライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。「順調」とここまでの手応えを明かした。セガサミーから２０１８年ドラフト６位で西武に入団。２０年から３年連続で４０試合以上に登板するなど、リリーフとしてチームを支えてきた。だが、２３年に「右上腕動脈閉塞（へいそく）症に対する上腕動脈パッチ形成術」を受けると、オフには戦力外通告を受けた。翌２４年からは育成選手