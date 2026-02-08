世界相撲大会「白鵬杯」が８日、都内のトヨタアリーナ東京で前日に続いて開催され、女子の部が初開催された。女子小学６年生の部軽量級では、ウクライナからソフィア・イソイアンさんが出場した。予選トーナメントを突破。準決勝で送り倒され、３位に入った。「優勝できなくて悔しい」と大粒の涙を見せた。大相撲の大関安青錦と同じヴィンニツャ州で、同じコーチから指導を受け、レスリングと並行して８歳で相撲を始めた。「