中日・鵜飼航丞外野手が８日、“自虐スピーチ”に至った経緯を明かした。沖縄・北谷キャンプで、７日の練習前に「３年間、立浪前監督をフリーバッティングでだまし、昨年は井上監督もだまし…。今年こそ、ロマン砲と呼ばれるのを卒業するので期待してください」と宣言。ファンにも伝わる状況で発言した理由を「はっきり言って、そういう見方をしてもらいたいと思った」と語った。公の場で口にすることで自身にプレッシャーをか