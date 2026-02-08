第５１回衆議院議員選挙が８日に投開票され、各局で開票特番が放送された。ＴＢＳ系では衆院選特番「選挙の日２０２６太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」（午後７時５３分）を放送。午後８時過ぎの速報では三重１区で自民党・田村憲久氏の当選確実を伝えた。画面では田村氏の当選確実を顔写真付きで表示。寸評欄には「娘が結婚嬉しさ半分寂しさ半分」というコメントが付いた。政治とは無関係？