◆ミラノ・コルティナ五輪▽アルペンスキー女子滑降（８日・トファーネ・アルペンスキーセンター）アルペン女子米国代表のスターで、４１歳のリンゼイ・ボンが、スタート直後に転倒し、途中棄権となった。怪我の程度は不明だが、ヘリコプターで救急搬送された。２０１０年バンクーバー五輪の金メダリストは、１９年２月の世界選手権後に一線を退いたが、２４年１１月に現役復帰。今年１月３０日のＷ杯で転倒し、左膝の前十字