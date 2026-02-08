６日、湖南省文化館で写真作品を撮影する来館者。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙2月8日】中国湖南省長沙市の湖南省文化館で6日、第6回「美しい中国・文化の輝き」全国写真展が開幕した。3月3日までの会期中、中国各地、各民族の文化や芸術、自然風景を撮影した作品102点を展示する。６日、湖南省文化館で写真作品を鑑賞する来館者。（長沙＝新華社記者／陳思汗）６日、湖南省文化館で写真作品を撮影する来館者。（長