自身の辞職に伴う大阪府知事選に立候補していた日本維新の会の吉村洋文代表が８日、大阪市内で会見し、再選を確実としたことについて「賛否がある中で投票いただいた市民の方々に感謝しています」と語った。同時に衆院選の結果も報じられる中で、「まさに国家として副首都を目指す状況で、副首都にふさわしい大阪の未来のありかた、都構想の設計図作りをさせていただきたい」とした。今回は大阪市長選とのＷ出直し選となった