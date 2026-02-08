衆院選奈良１区は、中道改革連合の馬淵澄夫氏の小選挙区での落選が確実となった。同区で立候補している自民党の小林茂樹氏の当選が確実になったため。馬淵氏は中道改革連合の共同選対委員長を務めている。馬淵氏は比例近畿ブロックで重複立候補しており、復活当選の可能性も残っている。