第51回衆議院議員総選挙の投票率は、総務省の集計によりますと、8日午後7時30分現在で28.18％となり、前回と比べて3.31ポイント下回っています。一方で、期日前投票を済ませたのは有権者の26.10％にあたる2701万7098人で、前回と比べると28.93％、606万人あまり増えています。このため、今回の衆院選の投票率は前回を上回る可能性が高くなっています。