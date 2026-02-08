プロレス・新日本」（８日、エディオンアリーナ大阪・第２競技場）ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が、デビュー１３戦目でついにプロレス“初黒星”を喫した。８人タッグマッチで矢野通（４７）、ＹＯＨ（３６）、マスター・ワト（２８）と組み、２月１１日大阪大会の初防衛戦で迎え撃つ極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）との連日の前哨戦に臨んだが、ＹＯＨが成田の地獄の断頭台に