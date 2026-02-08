昨季限りで巨人を戦力外となり、西武に育成選手として入団した高橋礼が8日、宮崎・南郷の春季キャンプで打撃投手を務めた。西川や滝沢らに40球。下手投げからの浮き上がるような直球は健在だったが、制球に課題を残し「ストライクとボールがはっきりしていた。まだまだ」と内容に不満そうだった。専大から17年ドラフト2位でソフトバンクに入団。2年目の19年に12勝を挙げて新人王に輝いたが、以降は故障などもあって低迷が続