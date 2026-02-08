「第７１回関東地区選手権」（８日、多摩川）正月でのノウハウがここで生きている！。桑島和宏（４１）＝東京・９８期・Ａ１＝が３日目５Ｒで２着を確保し、初日の後半以外はオール２連対と好調さを見せている。「足はバランス取れていていい。２８％の感じじゃないよ」と舟足に好感触だ。「前回来た時に節間途中から叩き変えたペラの形が良くて、今節もその形にしたらいい感じ。（激変した）前節で苦しんだかいがあったね。