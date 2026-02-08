新庄剛志監督から開幕3戦目となる3月29日ソフトバンク戦の先発投手に指名されている日本ハム・達孝太が、キャンプ初実戦となった阪神との練習試合に先発。好投を披露した。昨季のセ・リーグ覇者を相手に1回を投げて1安打無失点。1番・前川、2番・森下から連続三振。3番の新助っ人ディベイニーには中前打を許すも、最後は4番・佐藤輝を右飛に仕留めた。2三振はいずれも追い込んでからフォークを振らせ「しっかりフォークボー