雪国での選挙戦を見ていきます。極寒の戦いを制したのは？【青森1区自民・津島淳当確】大雪の中を駆け抜けた青森1区は、作家の太宰治を祖父に持つ自民党の津島淳さんが当選確実です。接戦を制して、中道改革連合の升田世喜男さんに勝利しました。【北海道12区自民・武部新当確】家族の戦いが実を結びました！日本一広い選挙区、北海道12区での激戦は自民党の前職・武部新さんが6回目の当選確実です。前回は、自民党の不記