『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。東京進出を発表した。【画像】おかわりしたくなる？ たくろう「やよい軒」オリジナルコンテンツに登場配信冒頭に「4月から東京の方に拠点を移させていただきます。M-1も優勝させていただいて、このタイミングかなということで。信じられないほど、大阪にはお世話になりましたし。我々は4月からは東京に拠点を移させていた