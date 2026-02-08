漫才コンビ、たくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）が8日、YouTube配信を行い、今春から東京を本拠地に移すことを発表した。「発表がございます。我々たくろう、4月から拠点を東京に移すことにいたしました」と、きむらが宣言。赤木は「といっても、また大阪には何度も戻ってきますし、なんなら全国どこにでも呼ばれたらお邪魔しますので」と話した。「まさか自分たちが東京に行く日が来るなんて」ときむらは感慨深げだった。