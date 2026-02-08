2026年1月16日（金）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』地下1階菓子イベントスペースにて、バームクーヘン専門店『ねんりん家』のポップアップストアがオープンしています。 画像：株式会社グレープストーン 東京・銀座に本店を構える『ねんりん家』は、⽇本うまれのバームクーヘン専⾨店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕⽣と