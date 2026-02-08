2026年2月6日、台湾メディア・中国時報は、台湾への日本人観光客が安定的な回復基調にあり、当局が今年の目標を170万人（延べ人数、以下同じ）に設定したことについて報じた。記事は、日本が台湾にとって最大の旅行先市場であると同時に、ここ2年は最大のインバウンド市場でもあると紹介。昨年の台湾からの訪日旅行者数は673万人と過去最高を記録し、訪台日本人客は148万人で新型コロナウイルス流行前のピークである216万人には及