共産党の小池書記局長は８日夜のラジオ番組で、自民党が単独過半数を確保することが確実な情勢となっていることについて「これで全て信任されたと思わないでほしい。高市さん（首相）に対するふわっとした個人的な人気だけで、これをもって、政策が支持されたと、どんどん進めることは絶対に許されない」と述べた。