◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選(大会3日目/現地8日)予選敗退となり現役最後の大会を終えた竹内智香選手がレース直後、競技人生を振り返りました。2014年ソチ五輪の同種目で銀メダルを獲得し、今回で7大会連続の五輪出場となった竹内選手。今シーズン限りでの現役引退を表明して臨んだ今大会、予選22位で上位16選手が進出する決勝トーナメントへは残れませんでした。竹内選手は「