衆議院選挙熊本2区で当選確実となった自民党前職の西野太亮候補の喜びの声は以下の通りです。※すべての言葉を掲載 皆様こんばんは、西野太亮でございます。 まずは今日こんなに寒い中に、そして週末の日曜日で明日からお仕事という方がたくさんいらっしゃる中、多くの皆様方にお集まりいただきました。そのことをまずもって感謝申し上げたいと思います。それに加えて何より、この段階で当選確実という評価をいただきました。