8日投開票の衆院選で東京14区では自民党の松島みどり氏が9回目の当選を果たしました。午後8時に当選が報じられると、松島氏は「選挙中にもこれほど手応えを感じる選挙はなかった」「墨田区・江戸川区の“東京14区”の、都議会と区議会も一致結束して選挙をやってもらう、という伝統も守られて、こんなことを言っていいのかな、とても楽しい選挙、やりがいのある選挙を最後まですることができた」と述べました。【映像】バンザイ