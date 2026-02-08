ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。金メダル第1号となった木村はこの日、衆院選の投開票を迎えた高市早苗首相から祝福を受けた。日本テレビ系で放送された衆院選の開票特番で、高市公邸が首相公邸から電話で木村に電話する様子が放送さ