大好きだった飼い主に捨てられご飯を食べられず、わずか体重1.5kgになってしまった子猫。地域の人に保護されてから約3ヶ月後、再び人間を信じようとしてくれて…？ 話題となっている動画は2500回以上再生され、「捨てられると暫くその哀しみ忘れませんよね…」「突然愛された家族に捨てられたなんて人間だって辛い」との声が寄せられました。 【動画：家族に捨てられて『衰弱していた子猫』→保護されて『３か月後』……胸を打つ