アルペンスキー女子滑降ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降が8日に行われ、大会直前に大怪我を負った41歳のリンゼイ・ボン（米国）が強行出場。序盤で激しく転倒し、途中棄権となった。2010年バンクーバー五輪の滑降を制したボン。9日前、1月30日のW杯で転倒し、左膝前十字靭帯断裂などの重傷を負った。強行出場したものの、10数秒滑ったところでバランスを崩して激しく転倒。起き上がることができず、救助ヘリ