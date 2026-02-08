ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で思わぬハプニングが起きた。銀メダルを獲得した選手が、もらったメダルを表彰式直後に落として壊してしまったという。本人は「これは私のミスです」と反省している。ドイツ大衆紙「ビルト」が伝えた。歓喜が一転、冷や汗をかいた。「すぐに破損スウェーデン選手のメダルにハプニング」と報じた記事によると、7日に行われたクロスカントリースキー女子20キロ複合で事件は起き