衆院選2026岡山1区 岡山1区は自民党の大ベテラン、逢沢一郎さんに中道改革連合の新人、原田謙介さんが挑みました。公明党の票の行方が注目された選挙戦を振り返ります。 （中道・新／原田謙介さん）「私はこの新しい中道改革連合、この党で、今回の衆議院選挙、覚悟を持って臨みます」 立憲民主党から中道改革連合に参加した原田さん。出陣式では公明党岡山県本部の幹部がマイクを握りました。 （公明党岡山県本